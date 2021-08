Die Teig-Spezialisten vom Hannovermarkt

Der Yufka-Teig wird aus Mehl, Wasser und Salz zubereitet. Nezaket produziert die Blätter in Stammersdorf (Floridsdorf). Bei ihrem Stand kann man sich inspirieren lassen, wie man Yufka verarbeitet. So bietet sie etwa „Gözleme“ an. Dafür wird der Teig (zum Beispiel mit Schafkäse und Petersilie) belegt, zusammengefaltet und in der Pfanne angebraten.

Das wohl bekannteste Endprodukt aus Yufka ist aber Börek. Die Teigblätter werden hierfür mit Käse oder Faschierten gefüllt und – je nach Zubereitungsart – gerollt oder geschichtet, mitunter mit einer Butter-Ei-Mischung übergossen und gebacken.