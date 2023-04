Die Sommerurlaube sind heuer sehr viel teurer

Beliebte Reiseziele im Sommer sind heuer teurer als im letzten Jahr. Zum Beispiel Griechenland und Spanien. Aber zum Teil ist es auch in Italien, Kroatien und in der T├╝rkei teurer geworden.

Die Preise verteuerten sich um bis zu 30 Prozent. Zum Beispiel die Preise f├╝r eine Woche Doppelzimmer f├╝r eine Person in einem 4-Sterne-Hotel in Mallorca in Spanien. Da verteuerten sich die Preise um ├╝ber 1.000 Euro. Im Vergleich zu dem Sommer vor der Corona-Krise erh├Âhten sich die Preise sogar um 50 bis 60 Prozent.