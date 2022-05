Die russischen Angriffe in der Ukraine gehen weiter

Der Krieg in der Ukraine geht weiter. Am Freitag haben russische Truppen wieder das Stahlwerk Asowstal in der Stadt Mariupol angegriffen. In dem Stahlwerk sind immer noch ukrainische Soldaten. Sie wollen sich nicht ergeben. Bei den ukrainischen Soldaten sollen auch noch 200 Zivilisten sein. Die UNO will versuchen, die Zivilisten in Sicherheit zu bringen.

Auch in anderen Teilen der Ukraine wurde weiter gekämpft. In der Stadt Krematorsk wurde ein großes Munitions-Lager der ukrainischen Armee zerstört. Das hat das russische Militär gesagt.