Die Regierung plant ein neues Gesetz für Partei-Gelder

Am Montag hat die Regierung neue Regeln für Partei-Gelder vorgestellt. Damit soll es übersichtlicher werden, wie die Parteien in Österreich ihr Geld verwenden. Nach den neuen Regeln darf zum Beispiel der Rechnungshof Partei-Finanzen überprüfen. Die Parteien müssen außerdem bald nach einer Wahl sagen, wie viel Geld sie für den Wahl-Kampf ausgegeben haben.

Wenn die Parteien zu viel Geld für den Wahlkampf ausgeben, soll es hohe Geldstrafen geben. Auch Geld-Spenden an die Parteien sollen sichtbarer werden. Bei Spenden ab 500 Euro soll der Name vom Spender und die Geld-Summe an den Rechnungshof gemeldet werden. Das Gesetz soll jetzt bis zum Sommer fertig ausgearbeitet werden.