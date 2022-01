Die Post transportierte 2021 eine Rekordzahl an Paketen

Im vergangenen Jahr hat die Österreichische Post 184 Millionen Pakete transportiert. Das ist ein Plus von 11 Prozent im Vergleich zum Jahr 2020 und ein neuer Rekord. An einem Tag transportierte die Post im Durchschnitt 730.000 Pakete. Im Dezember waren es besonders viele. Da wurden an manchen Tagen sogar mehr als eine Million Pakete verteilt.

Die Corona-Krise ist für den starken Anstieg verantwortlich. Zeitweise waren die Geschäfte geschlossen. Die Menschen bestellten daher viel im Internet.

