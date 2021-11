Die neue Corona-Variante Omikron ist nun auch in Österreich

Am Montag ist in Österreich eine neue Variante von dem Coronavirus betätigt worden. Das gab das Gesundheitsministerium bekannt. Die neue Variante heißt B.1.1.529. Sie wird aber auch Omikron genannt. Die neue Variante wurde bei einem Corona-Fall in Tirol festgestellt. Die betroffene Person war nach einer Südafrika-Reise positiv getestet worden. Weitere Verdachtsfälle in Vorarlberg und Oberösterreich wurden bis Montagnachmittag nicht bestätigt.

Die neue Virus-Variante ist in Südafrika zum ersten Mal aufgetaucht. Nun sollen alle Personen einen PCR-Test machen, die in den letzten Tagen aus bestimmten südafrikanischen Ländern zurückgekehrt sind. 31 Personen meldeten sich bisher, 20 wurden bereits negativ getestet. Beim Rest finden die Tests derzeit statt.