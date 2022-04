Die EU hat neue Sanktionen gegen Russland beschlossen

Die 27 EU-Länder haben neue Sanktionen gegen Russland beschlossen. In Zukunft dürfen Kohle, Holz, Zement und Wodka aus Russland nicht mehr in die EU eingeführt werden. Russische Schiffe dürfen auch nicht mehr in EU-Häfen anlegen. Es gibt aber Ausnahmen, zum Beispiel für Lebensmittel und Energie.

Außerdem dürfen die beiden Töchter des russischen Präsidenten Putin nicht mehr in die EU einreisen. Wenn sie Geld in der EU haben, wird es ihnen weggenommen.