Die Corona-Zahlen in Österreich sind stark gestiegen

In Österreich stecken sich immer mehr Menschen mit dem Corona-Virus an. Innerhalb von 24 Stunden waren es fast 8.600 neue Corona-Fälle. So viele Fälle gab es heuer noch nie. Die meisten neuen Corona-Fälle gibt es im Bundesland Oberösterreich.

Außerdem müssen immer mehr Menschen wegen Corona ins Krankenhaus. Mehr als 1.800 Corona-Patienten liegen in den Krankenhäusern. 352 von ihnen sind so schwer krank, dass sie auf der Intensiv-Station liegen. Seit Mittwoch sind 19 Menschen an oder mit dem Corona-Virus gestorben.

