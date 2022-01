Die Arbeitslosigkeit war im Dezember niedriger als vor Corona

Die Arbeitslosigkeit in Österreich ist im Dezember 2021 niedriger gewesen als vor der Corona-Krise. Ende Dezember waren 336.276 Menschen arbeitslos. 66.102 Personen befanden sich in Schulungen. Insgesamt waren 5.494 Personen weniger ohne Arbeit als im Dezember 2019, also in der Zeit vor Corona.

Arbeitsminister Martin Kocher freute sich, dass es im Laufe des Jahres immer weniger Arbeitslose gegeben hat. Zur Kurzarbeit waren im Dezember 176.529 Personen angemeldet. Ein Jahr davor waren es mehr als doppelt so viele.