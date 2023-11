Die ärmsten Kinder der EU leben in Bulgarien

Die Roma sind eine Volksgruppe in Europa. Sie leben als Minderheit in vielen verschiedenen Ländern. In vielen Ländern werden sie diskriminiert, also benachteiligt. In der Nazizeit wurden die Roma verfolgt und viele von ihnen wurden von den Nazis ermordet. Früher wurden die Roma auch Zigeuner genannt. Viele finden dieses Wort aber als beleidigend, deshalb verwendet man es heute nicht mehr.