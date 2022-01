Der Lockdown ist jetzt auch für Ungeimpfte zu Ende

In den letzten Wochen hat es in Österreich einen Lockdown gegeben. Der Lockdown galt für alle, die bisher nicht gegen Corona geimpft sind. Seit Montag ist dieser Lockdown vorbei. Es gilt aber trotzdem immer noch fast überall die 2G-Regel. Wer also zum Beispiel in ein Lokal gehen will, muss geimpft sein oder sich von Corona wieder erholt haben.

Menschen ohne Impfung können also immer noch keine Veranstaltungen besuchen. Sie können auch nicht in Restaurants oder Kinos gehen. Aber dafür dürfen sie nun wieder ohne wichtigen Grund ins Freie gehen und Freunde besuchen.

