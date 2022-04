Der Künstler Hermann Nitsch ist gestorben. Nitsch war ein weltberühmter Maler aus Österreich. Er wurde 83 Jahre alt.

Mit anderen Künstlern gründete Nitsch die Kunstbewegung Wiener Aktionismus. Nitsch war sehr an Religion interessiert. Auch in seinen Werken beschäftige er sich mit dem Thema Religion.

2007 wurde sogar in Niederösterreich ein Hermann Nitsch Museum eröffnet. Auch in Neapel in Italien gibt es ein Museum von dem Künstler.

+++ Dieser Nachrichtenüberblick ist in leicht verständlicher Sprache verfasst. Zielgruppe sind Menschen mit Leseschwächen. +++