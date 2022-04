Der ehemalige Kanzler Kurz will nicht mehr in die Politik

Sebastian Kurz ist der ehemalige Bundes-Kanzler von Österreich. Er war auch der Chef der Partei ÖVP. Er hörte im Oktober wegen Korruptions-Vorwürfen gegen ihn als Kanzler auf. Im Dezember zog er sich ganz aus der Politik zurück.

Am 14. Mai kommt Kurz zum ÖVP-Bundesparteitag. Dort treffen sich ÖVP-Politiker aus ganz Österreich. Kurz wird dort auch eine Rede halten. Deshalb gab es viele Gerüchte, dass Kurz vielleicht wieder in die Politik zurückkehrt. Das will er aber nicht. Er sagt: "Das kann ich zu 100 Prozent ausschließen."