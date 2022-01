Demir kehrt vom FC Barcelona zu Rapid zurück

Der österreichische Fußball-Spieler Yusuf Demir kehrt zu Rapid zurück. Der 18-Jährige spielte für ein halbes Jahr beim FC Barcelona in Spanien. Der Vertrag mit Rapid läuft nun bis Ende der Saison 2023/2024. Demir soll bereits am Samstag zur Mannschaft stoßen. An diesem Tag beginnt das Trainingslager in der Türkei.

Demir war nur leihweise bei Barcelona. Er hätte im Sommer fix übernommen werden sollen. Daraus wurde aber nichts. Jetzt ist er zurück bei Rapid, wo er zuvor schon seit seiner Kindheit gespielt hat.

