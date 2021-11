Dem Handel in Österreich geht es besser als vor Corona

Während der Lockdowns in der Corona-Krise waren in Österreich viele Geschäfte im Einzelhandel geschlossen. Doch jetzt geht es dem Handel wieder viel besser, sogar besser als vor der Corona-Krise. Heuer machten die Geschäfte in den ersten 3 Quartalen um 3,3 Prozent mehr Umsatz als im gleichen Zeitraum im Jahr 2019.

Aber nicht allen Händlern geht es besser. Tankstellen machten heuer um 9,4 Prozent weniger Umsatz als vor der Krise. Bekleidungsgeschäfte und Schuhgeschäfte verloren gegenüber 2019 sogar 21,4 Prozent an Umsatz.

