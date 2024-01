Dauerhafte Neuansiedlung: Slowenien nahm 27 afghanische Flüchtlinge auf

In Slowenien ist im Rahmen der dauerhaften Neuansiedlung am gestrigen Donnerstag noch die zweite Gruppe von Flüchtlingen aus der Türkei eingetroffen. Es handelt sich um 27 Personen aus Afghanistan, überwiegend Familien, wie das slowenische Innenministerium am Freitag mitteilte. Bereits im Dezember wurden 23 syrische Flüchtlinge aufgenommen.

Die Schutzbedürftige erhielten sofort bei der Ankunft den Flüchtlingsstatus und werden in den Einrichtungen des Amtes für Betreuung und Integration von Migranten untergebracht, hieß es. Für jede umgesiedelte Person bekommt Slowenien auch Mittel aus dem europäischen Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds.

