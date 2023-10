Das Magazin "Biber" wird mit Jahresende eingestellt

Zehn mal jährlich erschienen

Biber wurde 2007 vom Journalisten Simon Kravagna und dem Unternehmer Andreas Wiesmüller als erstes deutschsprachiges Medium für Menschen mit und ohne Migrationshintergrund in Wien gegründet. Berichtet wurde über Politik, Kultur und Unterhaltung von und für junge, urbane Menschen mit Migrationshintergrund. Das Heft erschien zuletzt zehnmal jährlich mit mehr als 80.000 Exemplaren, die an Schulen, Szenetreffs, Betrieben und über Entnahmetaschen in Wien vertrieben werden.