Daha bulaşıcı mı? Yeni Corona varyantı endişelendiriyor
Varyant Avusturya'da henüz keşfedilmedi. Bu önlemek için bazı Güney Afrika ülkelerinden Avusturya'ya giriş artık yasaklandı.
Güney Afrika'da Corona virüsünün yeni bir varyantı yayılıyor. Adı B.1.1.529 ve virüs sürekli mutasyona uğradı için oluştu. Uzmanlar, yeni Corona varyantının önemli ölçüde daha bulaşıcı olabileceğinden korkuyor. Ayrıca korona aşılarının buna karşı pek iyi çalışmayabileceğine dair endişeler de var. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) şu anda B.1.1.529'un endişe konusu olarak sınıflandırılıp sınıflandırılmayacağını incelemektedir.
Yeni Corona varyantı Avusturya'da henüz keşfedilmedi. Bu önlemek için bazı Güney Afrika ülkelerinden Avusturya'ya giriş artık yasaklandı. Bu Güney Afrika, Lesoto, Botsvana, Zimbabve, Mozambik, Namibya ve Eswatini ülkeleri için geçerlidir.
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