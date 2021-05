Im Juni und Juli werden die Corona-Regeln in Österreich weiter gelockert. Das hat die Regierung nach Gesprächen mit den Landeshauptleuten und Experten bekanntgegeben.

Ab 10. Juni wird die Sperrstunde in Lokalen von derzeit 22.00 Uhr auf Mitternacht ausgeweitet. In Geschäften und bei Kultur-Veranstaltungen dürfen wieder mehr Menschen gleichzeitig sein. In Lokalen dürfen auch wieder mehr Menschen zusammen sitzen. Außerdem gibt es keine Masken-Pflicht im Freien mehr. Kinder müssen nicht mehr ab 10 Jahren, sondern erst ab 12 Jahren getestet werden.

Ab 1. Juli kann dann wieder geheiratet und gefeiert werden, versprach Bundeskanzler Sebastian Kurz. Auch Geburtstagsfeste und große Veranstaltungen sollen dann möglich sein. Dabei gilt aber die 3-G-Regel, man muss getestet, genesen oder geimpft sein.

