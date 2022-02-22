Corona: Avusturya'ya girişte 3-G yürürlüğe giriyor

22 Subat'tan itibaren Avusturya'ya girerken 3G kuralı geçerlidir. 72 saatten eski olmayan PCR testlerine ek olarak, 24 saatten daha eski olmayan antijen testlerine de izin verilmektedir. Kişisel kullanım için antijen testleri hariçtir. On iki yaş altında çocuklar için 3G geçerli değildir.

Taşıtlar ve okul çağındaki çocuklar için özel düzenlemeler, standartlaştırılmış gereksinimler lehine Covid-19 giriş yönetmeliğinden çıkarıldı. Yeni virüs varyant alanları 3G düzenlemesinden muaftır. Ülkeye girenler, yalnızca son on gün içinde bu eyaletlerin veya bölgelerin dışında olduklarını kanıtlamalılardır. Aksi takdirde kayıt ve on günlük karantina gereklidir. Ancak, şu anda hiçbir bölge virüs varyant alanı olarak tanımlanmamıştır.