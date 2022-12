Christiane Hörbiger wird am 17. Dezember beigesetzt

Christiane Hörbiger wird am 17. Dezember am Wiener Zentralfriedhof begraben. Die Schauspiel-Legende ist am Mittwoch im Alter von 84 Jahren verstorben. Hörbiger bekommt ein Ehrengrab.

Vor der Beisetzung wird die beliebte Schauspielerin ab 9.30 Uhr in der Karl-Borromäus-Kirche aufgebahrt. So kann man sich von ihr verabschieden. Auf der Internetseite www.trauerportal.at kann man sich schon jetzt online von ihr verabschieden.

*Dieser Nachrichtenüberblick ist in einfacher Sprache geschrieben.

Mehr zu diesem Thema lesen Sie auch hier: