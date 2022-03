Bundeskanzler Nehammer im ÖVP-U-Ausschuss befragt

Am Mittwoch hat der ÖVP-Korruptions-Untersuchungs-Ausschuss begonnen. In dem Ausschuss wird untersucht, ob es in der Zeit des früheren Bundeskanzlers Sebastian Kurz Korruption in der Partei ÖVP gegeben hat. So soll das Finanzministerium Inserate in Zeitungen für die Partei ÖVP bezahlt haben.