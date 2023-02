Bundesheer schickt Hilfseinheit in die Türkei

Nach den verheerenden Erdbeben in der Türkei und Syrien schickt auch Österreich Hilfe. Am Dienstag reisten 85 Soldatinnen und Soldaten des Bundesheeres in die Türkei, um dort Verschüttete zu retten. Der Einsatz soll ungefähr 10 Tage dauern, sagte Verteidigungsministerin Klaudia Tanner.

Außerdem wird Österreich ein Zivilschutz-Team aus Vorarlberg in das Gebiet schicken. Das Team aus 25 Spezialisten besteht aus Feuerwehrleuten, 4 Hundeführern der Bergrettung mit speziell ausgebildeten Hunden sowie 3 Notärzten.

*Dieser Nachrichtenüberblick ist in leicht verständlicher Sprache verfasst.

