Bub starb nach Sturz aus Hotelfenster in Wiener Neudorf

Während des Österreich-Ausflugs einer rumänischen Schulklasse im Bezirk Mödling ereignete sich eine Tragödie. In den frühen Morgenstunden am Freitag stürzte ein 12-jähriger Bub aus einem Hotel in Wiener Neudorf aus einem Fenster.

Er verletzte sich dabei so schwer, dass er ums Leben kam. Der Fenstersturz ereignete sich aus einer Höhe von fast zehn Metern. Die Polizei ermittelt nun.