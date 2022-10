Britische Premierministerin Truss tritt zurück

Die britische Premierministerin Liz Truss tritt zurück. Das hat sie Donnerstag bei einer Pressekonferenz in London erklärt. Die Regierungs-Chefin war nur 6 Wochen im Amt. Seit Tagen gab es schon Gerüchte über einen baldigen Rücktritt.

Truss hatte sich in ihrer Partei, der Konservativen Partei, unbeliebt gemacht. Es gab vor allem viel Kritik an ihrer Wirtschaftspolitik. Am Mittwoch trat dann Innenministerin Suella Braverman zurück. Dadurch geriet Truss noch weiter unter Druck.

*Dieser Nachrichtenüberblick ist in leicht verständlicher Sprache verfasst.

