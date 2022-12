Brasiliens Fußball-Legende Pelé im Alter von 82 gestorben

Am Donnerstag ist der brasilianische Fußballstar Pele mit 82 Jahren verstorben. Pele starb nach langer Behandlung in einem Spital an Krebs. Seine Tochter schrieb auf der Internet-App Instagram: "Alles, was wir sind, verdanken wir dir. Wir lieben dich unendlich, ruhe in Frieden." Die brasilianische Regierung ordnete 3 Tage Staatstrauer an.

Auch Fußballstars wie Ronaldo aus Portugal trauerten. Peles Sarg wird am Montag einen Tag im Fußball-Stadion in seiner Heimatstadt Santos für einen Tag aufgebahrt. So können sich die Menschen von ihm verabschieden.

*Dieser Nachrichtenüberblick ist in leicht verständlicher Sprache verfasst.

