"Blutender Fluss": Öko-Katastrophe in Bosnien

Zenica befindet sich seit Jahrzehnten unter den Städten mit der größten Luftverschmutzung - und das nicht nur in Bosnien-Herzegowina, in dessen Mitte sie liegt, sondern auf der ganzen Welt. Schuld daran ist in erster Linie das riesige Stahlwerk, das 1892, noch zu den Zeiten als Bosnien der Österreichisch-Ungarische Monarchie angehörte, gebaut wurde. Željezara Zenica, so der Name des Stahlwerks in der Landessprache, zählte vor dem Zerfall Jugoslawiens mit 24.000 Angestellten zu den größten Stahlwerken Europas und rühmte sich nicht gerade damit, bei seiner Produktion auf den Umweltschutz zu achten.

Mittlerweile gehört Željezara zu dem riesigen internationalen Stahlkonzern ArcelorMittal, das sich bei seiner Ankunft in Zenica verpflichtete, die erforderlichen Auflagen zu erfüllen. Die Bewohnerinnen und Bewohner Zenicas, Öko-Vereinigungen und Bürgerinitiativen sehen die Besitzer als Hauptschuldige dafür, dass ihre Stadt immer noch eine "Smog-Hochburg" ist.