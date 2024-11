Das waren die Black Movie Days 2024 in Wien

Über 300 Teilnehmer kamen zusammen, um Filme, Kunst und Kultur zu erleben, die die Geschichten und Lebensrealitäten Schwarzer Menschen und People of Color (BIPoC) in den Mittelpunkt stellten. Die Black Movie Days wurden von den Community-Leadern Jeffrey Izevbizua und Nyherovwo Erhema initiiert und von der Filmemacherin Anna Gaberscik kuratiert.

Ü ber Identität und kulturellen Ausdruck

Der 19jährige Linzer Künstler Dino Pearl, der als aufstrebender Stern am Kunsthimmel gilt, präsentierte eine Auswahl seiner Werke. Mit seinen persönlichen Führungen bot er dem Publikum intime Einblicke in sein kreatives Schaffen. Seine Kunstwerke inspirierten viele, über Identität und kulturellen Ausdruck nachzudenken, und ergänzten die gezeigten Filme.

Der Film "The Village next to Paradise" von Mo Harawe behandelt Themen wie Migration, Familie und Resilienz und wurde in Somalia gedreht. Bei der Präsentation des Films war der Regisseur anwesend und beantwortete zahlreiche Fragen aus dem Publikum. Regisseur Harawe sprach über den Alltag im sogenannten "Failed State" Somalia, die Arbeit mit Laiendarstellern und die ständige Präsenz von Drohnen.