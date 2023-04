Bericht über Folter und Misshandlung in Erdbebengebieten

"Die erschütternden Berichte und Bilder von mutwilliger Gewalt durch Ordnungskräfte, die inmitten der schlimmsten Naturkatastrophe, die das Land je erlebt hat, ihre Macht missbrauchen, lassen sich nicht einfach beiseite wischen", sagt Nils Muižnieks, Direktor für Europa bei Amnesty International.

In einem aktuellen Bericht weisen die Organisationen Amnesty International und Human Rights Watch über Fälle von Folter und anderen Misshandlungen, sowie über das Nichteingreifen bei gewalttätigen Übergriffen durch Ordnungskräften in den Erdbebengebieten hin. Am 6. Februar war es zu mehreren schweren Erdbeben in der türkisch-syrischen Grenzregion gekommen. Laut offiziellen Angaben starben in der Türkei mittlerweile mehr als 50.000 Menschen an den Folgen.