Bei einem Kran-Unfall ist ein Mann gestorben

In Münchendorf in Niederösterreich ist am Dienstag ein Kran umgestürzt. Der Kran stürzte auf einen Lkw. Dabei starb der Lkw-Fahrer.

Der Kran-Führer wurde nicht verletzt, aber er erlitt einen Schock. Man weiß noch nicht, warum der Kran umgestürzt ist. Die Polizei untersucht jetzt den Unfall.