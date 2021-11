Bei der Klima-Konferenz in Glasgow startet die Entscheidungswoche

In der Stadt Glasgow in Schottland findet seit einigen Tagen die 26. Weltklima-Konferenz statt. Sie heißt COP26. Bei der Konferenz nehmen fast 40.000 Abgesandte aus vielen verschiedenen Ländern teil. In dieser Woche sollen bei der Konferenz wichtige Entscheidungen für den Klimaschutz getroffen werden. Umweltministerin Leonore Gewessler von den Grünen nimmt für Österreich an den Verhandlungen teil.

Bei der Konferenz versuchen die Verhandler Lösungen zu finden, wie die Erderwärmung auf maximal 1,5 Grad beschränkt werden kann. Dafür müssen zum Beispiel die weltweit ausgestoßenen CO2-Abgase möglichst schnell fast um die Hälfte sinken. Derzeit steigen aber die CO2-Abgase überall auf der Welt wieder an.