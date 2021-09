Bei Corona will Kurz mehr auf die Intensiv-Stationen schauen

Bundeskanzler Sebastian Kurz war am Montag beim TV-Sender ORF. Dort kündigte er Neuerungen im Kampf gegen den Corona-Virus an. Kurz will im Herbst nicht mehr auf die 7-Tages-Inzidenz schauen. Wichtiger ist für ihn, wie viele Leute auf den Intensiv-Stationen liegen. Sind dort sehr viele Betten besetzt, wird es strengere Maßnahmen gegen den Corona-Virus geben.

Einen neuen Lockdown will Kurz nicht mehr. Dafür kann sich Kurz strengere Maßnahmen nur für ungeimpfte Personen vorstellen.