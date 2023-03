Im Rahmen des größten Innovations- und Networking-Events in Salzburg "Salz21" wurden auch die Balkan Minds Business Awards vergeben. Nominiert waren 20 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, durchsetzen konnten sich in der weiblichen Konkurrenz Azra Dedić-Schwaiger, in der männlichen Nedžad Moćević.

Azra Dedić-Schwaiger lebt in Wien und ist die einzige bosnische Molekularbiologin mit einer eigenen Firma im Medizinprodukthandel. Nedžad Moćević arbeitet als Researcher an der FH Salzburg, daneben fungiert er als Trainer und Speaker.