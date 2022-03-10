Avusturya'da aşı zorunluğu askıya alındı

Avusturya hükümeti zorunlu aşılamanın askıya alınmasına karar verdi. Aslında aşı şartının ihlali Mart ortasından itibaren cezalandırılmalıydı. Kararın gerekçesi ise bilirkişi komisyonu raporudur. Raporda zorunlu aşılamanın vatandaşların haklarını çok fazla sınırlayacağı belirtiliyor. Bununla birlikte hükümet aşının gerçekten koruduğu için kişinin Corona'ya karşı aşılanması gerektiğine dikkat çekiyor.

Anayasa Bakanı Karoline Edtstadler tıpkı Corona gibi esnek olmamız gerektiğini söyledi. Bu, Corona'nın sıklıkla uyum sağladığı ve bizim de Corona durumuna uyum sağlamamız gerektiği anlamına gelir. Bu nedenle 3 ay içinde mevcut durumun değerlendirilmesinden sonra yeni bir karar verilecektir. Bu nedenle aşılama yükümlülüğü gerektiğinde herhangi bir zamanda yeniden getirilebilir.