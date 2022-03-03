03/03/2022
Sağlık Bakanı Mückstein istifa etti
Mückstein'ın halefi Vorarlberg İl Meclis Üyesi Johannes Rauch.
Yeşiller'den Sağlık Bakanı Wolfgang Mückstein istifa etti. Bunu Perşembe öğleden sonra kişisel bir açıklamayla duyurdu. Mückstein'ın halefi Vorarlberg İl Meclis Üyesi Johannes Rauch.
Perşembe sabahı erken saatlerde Mückstein'ın istifasıyla ilgili söylentiler vardı. Geçmişte Mückstein ile ÖVP arasında Corona nedeniyle tekrarlanan anlaşmazlıklar yaşanmıştı. Bunun temel nedeni, neredeyse tüm Corona önlemlerinin 5 Mart'ta sona ermesiydi.
Jederzeit und überall top-informiert
Uneingeschränkten Zugang zu allen digitalen Inhalten von KURIER sichern: Plus Inhalte, ePaper, Online-Magazine und mehr. Jetzt KURIER Digital-Abo testen.