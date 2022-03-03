Sağlık Bakanı Mückstein istifa etti

Yeşiller'den Sağlık Bakanı Wolfgang Mückstein istifa etti. Bunu Perşembe öğleden sonra kişisel bir açıklamayla duyurdu. Mückstein'ın halefi Vorarlberg İl Meclis Üyesi Johannes Rauch.

Perşembe sabahı erken saatlerde Mückstein'ın istifasıyla ilgili söylentiler vardı. Geçmişte Mückstein ile ÖVP arasında Corona nedeniyle tekrarlanan anlaşmazlıklar yaşanmıştı. Bunun temel nedeni, neredeyse tüm Corona önlemlerinin 5 Mart'ta sona ermesiydi.