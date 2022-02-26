Yardım: Ukrayna’daki insanları nasıl destekleyebiliriz?

Bombalanmış binalar, yaralananlar ve yeni bir saldırıdan korkup metro istasyonlarında geceleyen insanlar. Ukrayna’daki insanların şu anda yaşadıklarını hayal etmek zor. Fakat çaresizlik ve üzüntü burada da büyük. Bir çok insan yardım etmek istiyor. Ama nasıl?

Örneğin bir çok Avusturyalı kuruluş olay yerinde gıda ve hijyen malzemeleri dağıtımı sağlayarak yardım ediyor, Bu kuruluşlara maddi bağışlarla destek olabilirsiniz:

Ukraynalı yardım organizasyonlarını da maddi bağışlarla destekleyebiliriz:

Savelife organizasyonu: Ukrayna ordusuyla birlikte çalışıyor ve onlara gece görüş gözlüğü gibi ekipmanlar sağlıyor. Devamdaki websiteden bağışlarınızı yapabilirsiniz: How to help the Ukrainian Army (savelife.in.ua)