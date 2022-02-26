Yardım: Ukrayna’daki insanları nasıl destekleyebiliriz?
Olay yerinde yardım sağlayan hem Ukraynalı hem de Avusturyalı kuruluşlara bağışlarla yardımcı olunabilir.
Bombalanmış binalar, yaralananlar ve yeni bir saldırıdan korkup metro istasyonlarında geceleyen insanlar. Ukrayna’daki insanların şu anda yaşadıklarını hayal etmek zor. Fakat çaresizlik ve üzüntü burada da büyük. Bir çok insan yardım etmek istiyor. Ama nasıl?
Örneğin bir çok Avusturyalı kuruluş olay yerinde gıda ve hijyen malzemeleri dağıtımı sağlayarak yardım ediyor, Bu kuruluşlara maddi bağışlarla destek olabilirsiniz:
- Rotes Kreuz (Kızılhaç örgütü): Spenden für Menschen in der Ukraine: Hilfe für die Ukraine – Rotes Kreuz
- Caritas: Spenden für Kinder und Familien in der Ukraine (sos-kinderdorf.at)
- Diakonie: Ukraine: Katastrophenhilfe startet. Jetzt spenden! | Diakonie
- Volkshilfe: 2022 Notfall - Unsere Nachbarn in der Ukraine brauchen uns! - Volkshilfe
- Ärzte ohne Grenzen (sınır tanımayan doktorlar): Spende für Ärzte ohne Grenzen | Ärzte ohne Grenzen Österreich (aerzte-ohne-grenzen.at)
- SOS-Kinderdorf (SOS çocuk köyü) Spenden für Kinder und Familien in der Ukraine (sos-kinderdorf.at)
- UNICEF (Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu): Hilfe für Kinder in der Ukraine - UNICEF Österreich
- Samariterbund: Ukraine: Arbeiter-Samariter-Bund Österreichs (samariterbund.net)
- Nachbar in Not: NACHBAR IN NOT - Hilfe für die Ukraine | Nachbar in Not (orf.at)
Ukraynalı yardım organizasyonlarını da maddi bağışlarla destekleyebiliriz:
Savelife organizasyonu: Ukrayna ordusuyla birlikte çalışıyor ve onlara gece görüş gözlüğü gibi ekipmanlar sağlıyor. Devamdaki websiteden bağışlarınızı yapabilirsiniz: How to help the Ukrainian Army (savelife.in.ua)
- Voices of Children: Ukrayna'nın doğusunda bulunan ve travma geçirmiş çocukları desteklemektedir. Bu linkten bağış yapabilirsiniz Donate - Голоси дітей (voices.org.ua)
- Ukrainian Women Veteran Movement: Savaşta yaralanmış veya travma geçirmiş kadınları desteklemektedir. Bu linkten bağış yapabilirsiniz To Support - (uwvm.org.ua)
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