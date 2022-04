Die Arktis ist sehr stark mit Plastik vermüllt. Auf dem Gebiet rund um den Nordpol gibt es fast so viel Plastikmüll wie in einem dicht besiedelten Gebiet. Das hat eine Studie von Forschern aus mehreren Ländern gezeigt. Das Mikroplastik befindet sich dabei im Wasser oder am Meeresboden. Aber auch auf unbewohnten Stränden, in Flüssen sowie in Eis und Schnee wurde eine große Menge an Mikroplastik gefunden. Mikroplastik sind winzige Teile von Plastik.

Die Arktis wird eigentlich als unberührte Wildnis gesehen. Tatsächlich setzen neben der Klimakrise auch das viele Plastik der Arktis und ihren Lebewesen zu.

