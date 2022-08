Anwalt Tassilo Wallentin will Bundespräsident werden

In Österreich wird am 9. Oktober ein neuer Bundespräsident gewählt. Auch der Wiener Anwalt Tassilo Wallentin will sich für das Amt bewerben. "Ich trete an, um zu gewinnen", sagte er bei seinem ersten Auftritt am Montag.

Er habe sich spontan dazu entschlossen, bei der Bundespräsidenten-Wahl anzutreten. Wallentin will nicht dabei zusehen, dass es einem in Österreich schlecht geht. Ihn beschäftigen mehrere Krisen. Dazu gehören etwa die Gas-Krise und die Migrations-Krise.