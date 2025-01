Startschuss für die Anmeldung für die kostenlose Lernhilfe

Für rund 11.000 Schülerinnen und Schüler der Mittelstufe: 1.100 Lernhilfekurse

Insgesamt werden über 1.000 VHS-Lernhilfekurse für mehr als 10.000 Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe 1 (10 - 14 Jahre) in Mathematik, Deutsch, Englisch und Deutsch Start angeboten. Sie finden einmal wöchentlich an über 120 Wiener Schulen statt und dauern 2 Unterrichtseinheiten. Für alle, die lieber von zu Hause aus lernen, gibt es zusätzlich 100 Online-Kurse, die in denselben Fächern zur Verfügung stehen. Sie dauern jeweils eine Stunde und fördern auch die digitalen Kompetenzen.

Für Volksschülerinnen und Schüler: Lernhilfe-Kurse für 1.800 Kinder

Die Lernhilfekurse für Volksschülerinnen und Schüler werden um 26 Kurse aufgestockt. Damit gibt es rund 180 Kurse für bis zu 1.800 Schülerinnen und Schüler. Hier werden Lerninhalte der Fächer Deutsch, Mathematik und Deutsch Start spielerisch erarbeitet. Die Kurse dauern jeweils 1,5 Stunden und finden überwiegend an VHS-Standorten statt, aber auch an einzelnen Schulstandorten. Über 30 der angebotenen Kurse entfallen auf das Fach Deutsch Start.

Lernen in Kleingruppen

Um die Schülerinnen und Schüler bestmöglich zu unterstützen, wird bei allen Präsenz-Lernhilfekursen in Kleingruppen von max. 10 Teilnehmerinnen und Teilnehmern gelernt. An Online-Kursen nehmen maximal 7 teil.

Infos und Anmeldung unter www.vhs.at/lernhilfe

Anmeldung als Lernbetreuer*innen: www.vhs.at/de/jobs-lernbetreuerinnen