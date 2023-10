"Wohin mit 14?" Mehrsprachige Orientierung für den Bildungsweg

E ine wertvolle Orientierungshilfe, um den passenden Bildungs- oder Ausbildungsweg zu finden

"Es ist mir ein großes Anliegen, dass unsere Jugendlichen die bestmögliche Bildung erhalten, die ihren individuellen Bedürfnissen und Interessen gerecht wird. Durch die mehrsprachigen Angebote der Abteilung Integration und Diversität werden Eltern dabei unterstützt, ihre Kinder auf ihrem Bildungsweg gut zu begleiten", erklärt Vizebürgermeister und Integrationsstadtrat der Stadt Wien.Christoph Wiederkehr. Die Veranstaltungsreihe "Wohin mit 14?" biete Eltern eine wertvolle Orientierungshilfe, um gemeinsam mit ihren Kindern den passenden Bildungs- oder Ausbildungsweg zu finden.

Dabei stellen Bildungsexpert:innen in unterschiedlichen Sprachen u. a. berufsbildende höhere Schulen, Oberstufengymnasien oder Lehrausbildungen vor. Die Eltern bekommen Tipps zur Schulwahl und können sich über die erforderlichen Voraussetzungen für die unterschiedlichen Bildungswege informieren.

"Den Wiener Jugendlichen stehen viele Möglichkeiten der Aus- und Weiterbildung mit 14 offen. Um hier den Überblick zu bewahren, sind fundierte und unterstützende Informationen auch für Eltern nötig – am besten – in all den Sprachen, die sie und ihre Kinder sprechen. Je informierter Bildungsentscheidungen getroffen werden, desto eher werden Träume verwirklicht, desto häufiger werden Abbrüche verhindert", so Ilkim Erdost, Bereichsleiterin Bildung der AK Wien.