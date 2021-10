Am 2. November startet die Grippe-Impfung in Wien

Am 2. November startet in Wien die Grippe-Impfaktion. Menschen ab dem 7. Lebens-Monat können sich dann gratis gegen die Grippe impfen lassen. Die Termine können ab dem 25. Oktober gebucht werden. Möglich ist das online oder telefonisch unter der Nummer 1450. Man kann sich an verschieden Orten impfen lassen. Etwa bei Ärzten oder in einem der Impfzentren. Auch die Impfbim fährt wieder.

Experten befürchten, dass die Grippe-Saison heuer besonders heftig sein wird. Mit einer Impfung schützt man nicht nur sich selbst, sondern auch andere Menschen.

