Wien: Kostenlose Grippe-Impfung ab 2. November

"Unser Gesundheitswesen ist nach wie vor durch die Corona-Pandemie stark gefordert. Neben dem Eigenschutz ist eine Grippe-Impfung auch ein wichtiger Beitrag, um andere zu schützen und die Belastung für unsere Krankenhäuser und unser Gesundheitswesen möglichst gering zu halten“, so Gesundheitsstadtrat Peter Hacker.

Präsident der Wiener Ärztekammer, Thomas Szekeres ruft zur Impfung auf: "Denn es ist leider zu befürchten, dass die Grippesaison heuer heftig ausfallen wird. Mit einer Impfung ist man aber vor dieser gar nicht so harmlosen Infektionserkrankung sicher.“

Durchgeführt werden die Impfungen von niedergelassene ÄrztInnen, in den sieben Impfzentren des Gesundheitsdienstes, im Austria Center Vienna, in den Impfstellen der Krankenkassen, in medizinischen Einrichtungen, Pflegeheimen/Seniorenwohnhäusern, sozialen Einrichtungen sowie durch BetriebsärztInnen. Ab Dezember kommt auch wieder eine Impfbim zum Einsatz.

Die Impfzentren der Stadt Wien sind Montag bis Samstag von 08:00 - 12:00 Uhr und 13:00 - 17:00 Uhr geöffnet - teilweise auch an Feiertagen.

Liste der Städtischen Impfzentren

1020 Wien, Karmelitergasse 9, 1. Stock

1030 Wien, Thomas-Klestil-Platz 8/2

1120 Wien, Am Schöpfwerk 29/11/R10

1150 Wien, Gasgasse 8-10

1180 Wien, Martinstraße 100, 1.Stock

1210 Wien, Wassermanngasse 7

1220 Wien, Schrödingerplatz (Eingang VHS)

1220 Wien, Austria Center Vienna (Öffnungszeiten analog zu COVID-19-Impfstraßen)

ÖGK:

1210 Wien, Karl-Aschenbrenner-Gasse 3 (7:45 - 13:45 Uhr)

1100 Wien, Wienerbergstraße 15-19 (8:00 - 13:00 Uhr)

KFA:

1210 Wien, Franz-Jonas-Platz 8/1/2

Mo. bis Do 08:00-15:00 Uhr und Fr 08:00-14:00 Uhr