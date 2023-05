Alexandra Stanić: Warum sie Österreich immer noch hasst

Woran liegt das?

Ich glaube, das ist mangelndes Interesse. Es kommt mir so vor, als ob die österreichische Politik sich nicht um migrantische Personen schert und das spiegelt sich in den Schulen wider. Und viele Lehrkräfte sind auch nicht sensibilisiert, was Themen wie Trauma, Krieg und Flucht betrifft.

Was hat Sie zum Journalismus gebracht?

Ich habe meinem Vater gesagt, dass ich ein Buch schreiben möchte. Er meinte, dass ich doch zuerst Journalistin werden und Erfahrung im Schreiben sammeln soll. Dann sind viele Jahre vergangen und ich bin nach Wien gezogen. Auf der Philadelphia Brücke hat mir dann jemand das Biber-Magazin in die Hand gedrückt. Als ich das aufgemacht und gesehen habe, dass es ein Magazin nur von Menschen mit Migrationshintergrund ist, schien es für mich wie so ein Safe-Space für die migrantische Community. Ich habe mich dann dort beworben, weil ich gut in Deutsch war und einen ausgeprägten Gerechtigkeitssinn hatte.