Albanien, Serbien, Nordmazedonien besiegeln freien Arbeitsmarktzugang

Albanien, Serbien und Nordmazedonien haben sich auf einen freien Zugang ihrer Bürger zum Arbeitsmarkt der drei Westbalkanländer geeinigt. Ein entsprechendes Abkommen unterzeichneten die Ministerpräsidenten Albaniens und Nordmazedoniens, Edi Rama und Zoran Zaev, sowie der serbische Präsident Aleksandar Vučić am Dienstag in der albanischen Hauptstadt Tirana, wie die staatliche Nachrichtenagentur ATA berichtete.

Die drei Länder hatten im Oktober 2019 eine Kooperation beschlossen. Der sogenannte "Mini-Schengen-Raum" wurde später in "Open Balkan" umgetauft. Damals waren auch Bosnien-Herzegowina, Montenegro und Kosovo aufgerufen, sich der Initiative anzuschließen, die ihren Bürgern grenzüberschreitendes Reisen in der Region nur mit einem Personaldokument ermöglichen soll. Außerdem umfasste die Vereinbarung den freien Verkehr von Waren und Dienstleistungen in der Region sowie den freien Zugang von Bürgern der drei Staaten zu den Arbeitsmärkten. Eine dritte Vereinbarung soll eine verstärkte Zusammenarbeit im Falle von Naturkatastrophen sicherstellen.