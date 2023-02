Aktivisten blockierten Verkehr auf der Wiener Schüttelstraße

Wien/Österreich-weit - Klima-Aktivisten der "Letzten Generation" haben am Freitag in der Früh in Wien wieder den Verkehr behindert. Sie blockierten die Schüttelstraße, die Stadionbrücke und die Ostautobahn, indem sie sich festklebten. Eine Spur blieb als Rettungsgasse frei. Von den insgesamt 14 Aktivisten wurden 13 festgenommen.

Die Aktionen der "Letzten Generation" sollen noch bis Ende nächste Woche andauern. Die Klima-Aktivisten fordern von der Regierung unter anderem ein Verbot neuer Ölbohrungen und Gasbohrungen und Tempo 100 auf der Autobahn.

*Dieser Nachrichtenüberblick ist in leicht verständlicher Sprache verfasst.

