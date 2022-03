Ab Samstag fallen österreichweit Corona-Maßnahmen

In Österreich fallen am Samstag nach 2 Jahren fast alle Corona-Maßnahmen. Man muss zum Beispiel nicht mehr genesen, geimpft oder getestet sein, um ein Lokal zu besuchen. Auch die noch geltende Sperrstunde fällt. Die Maskenpflicht bleibt aber bestehen, allerdings nur zum Beispiel in Lebensmittelgeschäften, Apotheken, Banken und so weiter.

Inwieweit in Wien die Corona-Maßnahmen fallen, ist noch nicht ganz klar. Die Maskenpflicht bleibt dort im gesamten Handel. In Lokalen gilt in Wien weiter 2G. Also man muss weiterhin genesen oder geimpft sein.

Mehr dazu auch hier: