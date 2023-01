9 Klima-Aktivisten bei Blockade-Aktion festgenommen

Am Donnerstag in der Früh haben wieder Klima-Aktivisten der "Letzten Generation" eine Straße blockiert. Sie blockierten die Schüttelstraße in Wien-Leopoldstadt an 2 Stellen. Sie wollten dadurch auch den Verkehr auf der Ostautobahn (A4) lahmlegen und sich dort dann auf die Fahrbahn kleben. Das konnte die Polizei aber verhindern. Die Polizei nahm insgesamt 9 Personen fest.

Die Gruppe "Letzte Generation" plant für die gesamte Woche Aktionen. Sie fordern unter anderem Tempo 100 auf der Autobahn.

*Dieser Nachrichtenüberblick ist in leicht verständlicher Sprache verfasst.

