Im slowenischen Gesundheits- und Sozialwesen haben sich am Mittwoch rund 50.000 Beschäftigte an einem ganztägigen Streik beteiligt. Die Beschäftigten in Krankenhäusern, anderen Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen und Sozialzentren verrichten während des Streiks nur dringende Aufgaben, die Apotheken bleiben mehrere Stunden geschlossen, wie slowenische Medien berichten. Hintergrund sind erfolglose Verhandlungen über Lohnerhöhungen und verbesserte Arbeitsbedingungen.

Die Gewerkschaften haben zum Streik aufgerufen, nachdem sie ihre Forderungen in den Gehaltsverhandlungen mit der Regierung nicht durchsetzen konnten. Nachdem die Regierung mit den Ärzten und Zahnärzten erhebliche Gehaltssteigerungen vereinbarten, fordern auch andere Berufsgruppen, die zum einheitlichen Lohnsystem im Öffentlichen Dienst gehören, die gleiche Behandlung. Sie mahnen, dass separate Vereinbarungen mit bestimmten Berufsgruppen das System aus dem Gleichgewicht bringen würden.