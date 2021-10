5.000 Menschen bei Wiener Kindergarten-Demo

Am Dienstag haben Mitarbeiter der Wiener Privat-Kindergärten demonstriert. Etwa 5.000 von ihnen versammelten sich im Votivpark in Wien. Dabei trugen sie orange Warnwesten. Das Motto des Protests war: "Es reicht". Die Privat-Kindergärten blieben bis 12.30 Uhr geschlossen.

Die Mitarbeiter fordern bessere Arbeits-Bedingungen und mehr Personal. Außerdem sind die Kindergarten-Gruppen zu groß. Am Donnerstag gehen die Proteste weiter. Dann demonstrieren Mitarbeiter der städtischen Kindergärten in Wien am Minoritenplatz.

Mehr zu diesem Thema lesen Sie auch unter: