5 Menschen starben bei Unwettern in Österreich

Am Donnerstag hat es in Österreich schwere Unwetter gegeben. In den Bundesländern Kärnten und Niederösterreich starben insgesamt 5 Menschen durch die Unwetter. In Kärnten wurden 2 Mädchen von umstürzenden Bäumen erschlagen. In Niederösterreich starben 3 Frauen. Sie waren gerade wandern, als Bäume durch die Unwetter umstürzten.

Am Freitag gab es eine Regen-Warnung für den Westen von Österreich. Dort kann es starken Regen, Gewitter und Überschwemmungen geben.